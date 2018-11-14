Вашингтон, 14 ноября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй выразил ей недовольство в связи с позицией Лондона по Ирану, сообщает Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным издания, Мэй позвонила Трампу на борт президентского самолета во время полета американского лидера в Париж 9 ноября, чтобы поздравить его с результатами на промежуточных выборах.

В ответ Трамп раскритиковал Мэй за недостаточные усилия Лондона для сдерживания Ирана. Также глава Белого дома стал расспрашивать ее о Brexit, после чего пожаловался на несправедливые, по его мнению, торговые соглашения Вашингтона с европейскими странами, пишет издание.

Напомним, после того как в мае Трамп заявил о выводе США из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном, Вашингтон ввел санкции против исламской республики. Последний этап, вступивший в силу в начале ноября, ограничивал экспорт нефти из Ирана, а также доступ страны к международной банковской системе.

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