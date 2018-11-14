Москва, 14 ноября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Обвинения Норвегией России в сбоях GPS на учениях НАТО вполне ожидаемы и происходят от непрофессионализма и из-за стереотипов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

«Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм», — сказал Клинцевич.

Подобные масштабные учения на относительно ограниченном пространстве практически всегда чреваты серьезными нестыковками, отметил сенатор.

Норвежский МИД обратился с претензиями по этому поводу к российской стороне, отмечает агентство. Речь идет о перебоях в работе систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), которые проводились с 16 октября по 7 ноября.