Ярославль, 14 ноября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. В Ярославской области подведены предварительные итоги губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в 2018 году. Об этом пишет сайт правительства области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Двор на улице Пушкина в Переславле

Большинство работ завершено, однако не все. По словам заместителя председателя правительства области Ильи Баланина, справились с проектом Брейтовский, Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Любимский, Мышкинский, Пошехонский, Тутаевский, Угличский, Ярославский районы.

По 16 объектам есть проблемы. Не завершен ни один из этапов работ по благоустройству набережной реки Солоницы в поселке Некрасовское. Комплексное благоустройство дворовых территорий в Ростове и Переславле-Залесском вызвало жалобы со стороны местных жителей. В Переславле до сих пор не сдан двор на улице Пушкина. Не закончен ремонт в Новосельском доме культуры Большесельского района.

Считаю такую ситуацию недопустимой и хочу напомнить руководителям о личной ответственности за реализацию проекта. Речь идет не просто о неэффективной организации работ. Жители, которые с энтузиазмом отнеслись к проекту, начинают меньше доверять власти. Все проблемные проекты необходимо доработать и довести до логического завершения, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Власти говорят, что взяли под особый контроль работы на незавершенных объектах и обещают большую часть из них закончить до конца ноября. Впрочем, сделать получится не все. Проект по капитальному ремонту Дубковского сельского дома культуры в Переславском районе реализован не будет по причине ветхости здания. Обустройство набережной Солоницы переносится на следующий год. Общий объем финансирования составил 660 миллионов рублей. Реализовано 434 проекта.