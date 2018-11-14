Калуга, 14 ноября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2018 года сбережения населения Калужской области на банковских счетах увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 143,8 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Как сообщила 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM управляющий Отделением Калуга Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш, рост вкладов произошёл, в том числе, за счёт увеличения рублёвых вкладов, доля которых является доминирующей.

При этом эксперты отмечают, что калужские банки предлагают своим клиентам вклады по ставкам выше уровня инфляции. Так, в сентябре 2018 года в калужском регионе инфляция составила 3,2%, что ниже общероссийского уровня.

«Приток вкладов говорит о том, что финансовая грамотность калужан повышается. Люди понимают, что хранить деньги под матрасом невыгодно», — считает Ирина Карлаш.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе — сентябре 2018 года калужане взяли более 8,5 тыс. кредитов на сумму 17,2 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года рост в количественном и денежном выражении составил 1,5 и 1,7 раза соответственно. Каждый четвёртый рубль, взятый в кредит, был направлен на приобретение жилья.