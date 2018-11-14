Москва, 14 ноября, 2018, 09:28 — ИА Регнум. 14 ноября 2018 года, если не войдет в историю, то точно на какое-то время останется в памяти участников нефтяного рынка. Котировки Brent обрушились более чем на 7% и обновили теперь уже мартовские минимумы в районе $64,60. А ведь чуть меньше 1,5-месцев назад цена возвышалась над уровнем $85, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Падение в сырьевом сегменте ускорилось после выхода обновленных прогнозов ОПЕК, которые оказались откровенно медвежьими. Картель повысил прогноз по поставкам и понизил оценку мирового спроса, ожидая возвращения переизбытка предложения в следующем году. Во многом в этих цифрах находит отражение активность стран не-ОПЕК. Особенно это касается сланцевых производителей США», — отметил эксперт.

Сделав акцент на негативных прогнозах, в рамках первоначальной реакции рынок стремительно направился вниз. Тем более что Brent находилась в режиме распродаж и до этого. Но если опустить эмоции, такой пессимизм картеля может подразумевать, что на декабрьском саммите будут приняты более жесткие меры в контексте сокращения добычи, что способно ослабить напряженность на рынке.

«Теперь игроки будут еще внимательнее мониторить дальнейшие сигналы картеля, который может пойти на вербальные интервенции в качестве анонса саммита и поддержать рынок или как минимум удержать его от дальнейшего, столь агрессивного падения. В краткосрочной перспективе неспособность Brent зацепиться за уровень $65 повлечет новую волну продаж», — полагает Мащенко.

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