Киев, 14 ноября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Аппарат президента Украины не смог предоставить копию договора, подписанного в Турции президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщило 14 ноября информационное агентство «Украинские новости».

President.gov.ua Петр Порошенко и Патриарх Варфоломей

На запрос журналистов, чиновники ответили, что для предоставления информации им дополнительно необходимо от 5 до 20 рабочих дней. Согласно закону, эта отсрочка нужна, если запрашиваемая информация имеет большой объём, или требуется её дополнительный поиск. В издании отметили, что подписанный документ состоял из нескольких страниц.

Напомним, 3 ноября в Стамбуле президент Украины и Константинопольский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве. Порошенко назвал документ «историческим» и отметил, что:

«Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс, создает все условия, чтобы подготовка к собору и процедура предоставления томоса были проведены в соответствии с канонами православной церкви».

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