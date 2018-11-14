Астана, 14 ноября, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл ударом в гонг первые торги на бирже Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщает 14 ноября агентство «Казинформ».

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

На площадке МФЦА начались торги простыми акциями, а также условные торги глобальными депозитарными расписками АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».

Как сообщало ИА REGNUM, Нурсултан Назарбаев запустил работу биржи МФЦА (AIX) 5 июля 2018 года. Акционерами AIX являются МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд шелкового пути и NASDAQ.