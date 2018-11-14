Якутск, 14 ноября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Каждый народ имеет право на свою территорию, но передавать её необходимо только после опроса людей и в результате работы межведомственной и межрегиональной согласительной комиссии, куда должны входить представители исполнительной и законодательной власти региона, о земле которого идёт речь. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов, комментируя рекомендацию председателя Совета по правам человека при президента РФ Михаила Федотова «признать Мезенский район Архангельской области территорией проживания ненецкого народа».

Тундра

Читайте также: Зачем глава Совета по правам человека создаёт межнацконфликт с нуля?

«У нас есть основной закон — Конституция РФ, где прописаны основные права и свободы гражданина, основы конституционного строя. То есть каждый народ у нас имеет право на свою культуру, свой язык, свою землю. В преамбуле нашей Конституции говорится, что страна многонациональная, и мы этот документ приняли в таком виде в 1993 году, 25 лет назад, — напомнил эксперт. — Но надо до решения территориальных вопросов создавать межведомственную и межрегиональную согласительную комиссию, куда войдут представители исполнительной и законодательной власти с целью урегулировать этот вопрос. И с этой инициативой уже выйдут на правительство и федеральное собрание. Чтобы не произошло, как в Ингушетии: взяли-отдали, потом протесты и прочее. Надо создавать согласительные комиссии, проводить опросы и понять, нужна ли Архангельской области тундра».

Читайте также: «Бомба замедленного действия»: чувашские эксперты о предложении Федотова

Андрей Данилов отметил также, что Ненецкий округ обладает автономией, и для того, чтобы в дальнейшем развивать регион, тем более северный, отдать ненцам тундру было бы неплохо, тем более что это арктическая зона и там особых производств нет.

«От Архангельской области особо не убудет. Каждый народ имеет право на свою территорию, тем более, что для того чтобы кочевать, северным народам эти земли необходимы», — уверен политолог.

Читайте также: «Несвоевременно!» — Федотова призвали оставить в покое Мезенский район

Он обратил внимание и на то, что в последнее время становится тенденцией: власть пытается перекраивать регионы — Ингушетия, Забайкальский край, Бурятия, «но от перестановки мест слагаемых сумма не меняется».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Совета по правам человека при президента РФ Михаил Федотов рекомендовал по итогам выездного заседания организации признать Мезенский район Архангельской области территорией проживания ненецкого народа. Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов назвал такое решение бомбой замедленного действия. Политолог Владимир Шаповалов считает, что тема поднята Федотовым несвоевременно, так как сегодня в Архангельской области межэтнических конфликтов нет. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал действия Федотова русофобским шагом и прямым глумлением над русскими.

Читайте также: Прямое глумление — Делягин об инициативе Федотова по Мезени