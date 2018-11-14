Ивановская область, 29 июня, 2007, 12:33 — ИА Регнум. 28 июня ивановский Ростехнадзор по поводу неявки представителей птицефабрики "Ивановский бройлер" по вызову на техсовет напомнил свои обвинения, предъявленные руководству предприятия. Последнее из них, по обложению окрестностей деревни птичьими фекалиями, было озвучено Ростехнадзором накануне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

"Ростехнадзор уже трижды вызывал представителей птицефабрики, они по непонятным причинам не явились ни разу, - прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь регионального управления Ростехнадзора Наталья Чекмарева. - Между тем фабрика буквально загадила реку Шахмахту и обложила своими отходами деревню Петрилово. Дважды проводились отборы проб воды в ручье Коряжка и реке Шахмахта около деревни Василево. Установлено многократное превышение концентраций загрязняющих веществ, река фактически стала мертвой. Совсем недавно в управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора снова поступила жалоба на "Ивановский бройлер". Жители деревни Петрилово Китовского сельсовета Шуйского района сообщили об организации свалки отходов птицефабрики. Птичий помет вывезен на земельные участки, расположенные в южном и северном направлении от деревни. "Ивановский бройлер" представил постановление главы администрации Шуйского района о представлении ему земельного участка для производства сельскохозяйственной продукции, но этого недостаточно. На предприятии разработана инструкция по технологии буртования пометно-опилочного компоста. Она при временном хранении помета не соблюдена. Не представлены санитарно-эпидемиологическое заключение на использование помета в качестве органического удобрения на поля. Не определено, какой вид отхода вывезен на поля. "Ивановский бройлер" должен разработать и согласовать с Роспотребнадзором всю разрешительную документацию и только после этого размещать отходы на поле в качестве удобрения. Своими действиями предприятие нанесло огромный ущерб природе, не говоря уже о тех людях, которые вынуждены терпеть характерный запах птичьего помета. Управление уже обращалось в прокуратуру для возбуждения уголовного дела и приостановления деятельности предприятия".