Хабаровск, 14 ноября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Правительство Хабаровского края может забрать полномочия по расселению аварийных домов у муниципалитетов. По поручению губернатора Сергея Фургала, чиновники регионального правительства проанализировали работу, проведенную в крае с 2011 года. В итоге деятельность муниципалитетов по переселению граждан из аварийного фонда признана неэффективной. В одной только краевой столице объёмы ветхого фонда достигли 262,4 тыс. кв. метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Аварийный дом

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С 2011 года в регионе было построено в рамках программы по переселению из аварийного фонда 52 многоквартирных дома, в новое жильё переселили 3,3 тыс. человек. Но сегодня в очереди на расселение стоят ещё 2,9 тыс. жителей Хабаровского края. По мнению специалистов регионального министерства ЖКХ, расселение идёт слишком медленно. В одном только Хабаровске объёмы ветхого жилья достигли 262,4 тыс. кв. метров. Однако, администрация города Хабаровска очень часто не признаёт фактически аварийные дома таковыми. При этом искусственное занижение показателей влияет на объем финансирования, выделяемого региону на эти цели.

«Муниципальные власти работают неэффективно. Из-за отсутствия должного контроля были случаи, когда мы вынуждены были возвращать деньги, направленные нам федеральным центром на решение проблемы. А люди продолжают жить и жить в ужасных, зачастую просто опасных условиях. Так не должно быть», — сказал министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.

Министр также отметил, что подрядные организации часто срывают сроки ввода новых домов для переселенцев. Такие случаи имели место в Советско-Гаванском районе — в самом городе Советская Гавань, в поселках Заветы Ильича, Майский, Лососина, а также в поселке Эворон Солнечного района.

«Для сокращения аварийного фонда в Хабаровском крае требуется гораздо больше федеральных средств, чем мы получаем сейчас. Более того — нужен жёсткий контроль за их использованием. Мы сможем привлечь и правильно использовать эти средства, если они будут под контролем краевого правительства», — подчеркнул Дарий Тюрин.

Хабаровский край станет участником проекта «Жильё и городская среда». Программа разработана в рамках майского указа президента России Владимира Путина. В рамках этого указа регионам на расселение аварийного жилья выделят 311 млрд рублей. Эти средства также позволят применять новые механизмы для расселения аварийного фонда — субсидирование льготной ипотеки, социальные выплаты для обеспечения жильем собственников квадратных метров в аварийных домах.

Как сообщало ИА REGNUM, для Дальнего Востока проблема аварийного жилья является одной из наиболее острых. Часто даже выделенные деньги не решают проблемы — горе-строители строят новые аварийные дома вместо старых, а горе-чиновники их принимают и подписывают акты. Так было в Амурской области — в поселке Бурея и городе Свободный, где 424 семьи до сих пор мучаются в «картонных» домах и пишут письма президенту. В Якутии изымают у горе-строителей дома, так и не построенные для переселения из аварийного фонда.