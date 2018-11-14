Томск, 14 ноября, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Антропологи Томского государственного университета (ТГУ) совместно с исследователями центра «БиоКлимЛанд» планируют провести исследование влияния человека на Обь и прилегающие к ней территории, а также установить, как трансформация экосистем реки сказывается на жителях ближайших населенных пунктов. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Василий Суриков. Река Обь. 1895

Сотрудник центра «БиоКлимЛанд» ТГУ Лариса Колесниченко пояснила, что исследования будут проведены путём сравнительного анализа экосистем Оби с состоянием, в котором они находились 50−60 лет назад. Учёные исходят из того, что, будучи самой крупной водной артерией России, Обь вносит большой вклад в формирование климата. Весной в половодье ее пойма на севере достигает 60 км в ширину. Органика, оказавшаяся под водой, быстро разлагается, что приводит к резкому росту концентрации растворенного углерода. Его высвобождение в атмосферу увеличивает объем парниковых газов. В рамках исследований ученые оценят масштабы эмиссии и степень влияния Оби на процесс глобальной трансформации климата.

«Для нас, антропологов, профессиональный интерес представляет то, как деятельность ученых влияет на жителей территорий и те пространства, где возникают исследовательские станции и проводятся изыскания», — сообщила сотрудник лаборатории социально-антропологических исследований факультета исторических и политических наук ТГУ Ирина Поправко.

В ходе полевых исследований антропологи планируют объехать множество населенных пунктов, расположенных по берегам Оби. В том числе будут работать в депрессивных деревнях, где социальные и экономические проблемы стоят особенно остро. Уже на старте этой работы, поясняют учёные, местные жители обратили внимание на значительное сокращение рыбных запасов в Оби.

Информация, полученная в рамках трехлетнего проекта, позволит не только оценить современное состояние экосистем Оби, но и прогнозировать возможные изменения.

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