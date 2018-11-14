Волгоград, 14 ноября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Ученик восьмого класса волгоградской сельской школы не собирался причинять кому-либо вред, когда принес в школу холодное оружие, горючее и яд. Об этом заявила начальник отдела образования администрации Даниловского района Ирина Демченко.

Холодное оружие

В настоящее время в школе работает межведомственная комиссия, устанавливаются причины поступка школьника. По словам одноклассников мальчика, вредить он никому не хотел.

«Вреда он никому не хотел причинить, дети все в один голос это сказали», — сказала Демченко РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах называет вероятной причиной инцидента школьный конфликт. Предположительно, подросток хотел напугать кого-то, с кем был в плохих отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Даниловском районе Волгоградской области подросток пришел в сельскую школу с канистрой бензина, ножами и топором. С собой у него также был яд. Оружие у школьника отобрали, однако он предпринял попытку суицида. Мальчика госпитализировали, его жизнь вне опасности.