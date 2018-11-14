Кемерово, 14 ноября, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Сегодня утром, 14 ноября, в городе Березовском Кемеровской области жильцы многоквартирного дома были эвакуировали из-за сообщения о предмете, похожем на гранату, сообщается в паблике Росгвардии Кузбасса.

Vk.com/rosgvardiya_kuzbass Найденная в жилом доме Кузбасса граната

«В Березовском саперы Росгвардии Кузбасса обследовали найденный в подвале жилого дома подозрительный предмет, внешне похожий на гранату. Опасную находку обнаружил сотрудник управляющей компании во время хозяйственных работ. Жители многоквартирного дома по улице Ленина были эвакуированы», — уточняется в информации.

Находку обследовали саперы-взрывотехники кемеровского ОМОН. Найденный предмет оказался учебной гранатой Ф-1, которая не представляла угрозы.