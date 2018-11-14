Токио, 14 ноября, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Компания Sony официально объявила о том, что популярная игра в жанре королеской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) выйдет на PS4 7 декабря 2018 года. Об этом 13 ноября сообщил журнал Variety.

Постер игры PlayerUnknown’s Battlegrounds

Таким образом, информация о дате выхода игры, утечку которой ранее допустила компания Amazon, оказалась почти верной (компания написала на своем сайте, что PUBG для PS4 выйдет 8 декабря 2018 года). Отмечается, что в версию игры для игровой платформы Sony будут включены три карты: Erangel, MIramar и Sanhok. Выход «снежной» карты запланирован в период зимы 2018−2019 годов.

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Напомним, игру PlayerUnknown’s Battlegrounds южнокорейская компания PUBG Corporation выпустила на платформе PC в марте 2017 года. На Xbox она вышла почти год назад, в декабре 2017 года. Ранее в сеть утекли иконка и постер версии игры для PS4.