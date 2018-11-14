Екатеринбург, 14 ноября, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Глава челябинской городской думы Станислав Мошаров дал Екатеринбургу свои рекомендации по победе над мусорным коллапсом. Свое заявление чиновник сделал на пресс-подходе форума «Города России 2030: цифровизация будущего» в Екатеринбурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Мусор

«Нужно действовать разумно, чтобы все участники данного процесса были скоординированы. Сегодня это происходит на стыке областной и городской власти, поэтому очень важно синхронное взаимодействие в этом плане», — заявил Мошаров.

Впрочем, челябинский гость признал, что и Челябинск еще не до конца закончил преодоление коллапса. Необходимо ликвидировать старый полигон для хранения отходов и наладить работу перевозчиков, которая находится сегодня в подвешенном состоянии. «Региональный оператор не приступил к работе в полный рост», — уточнил Мошаров.

Напомним, в Екатеринбурге с 1 января 2019 года может возникнуть мусорный коллапс в связи с запретом работы для регионального оператора «Спецавтобаза», который теперь не может заключать договоры с клиентами. Глава города Александр Высокинский уже предложил вначале покрыть возникающий в связи с этим финансовый дефицит из городского бюджета, а потом уже взыскать деньги с регоператора.