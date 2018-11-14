Страсбург, Франция, 14 ноября, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Противодействовать приёмам гибридной войны (включая методы кибернетической и информационной войны) необходимо как на уровне Евросоюза, так и на международном уровне. Такое заявление содержится в проекте доклада комитета по иностранным делам Европарламента, автором которого выступила евродепутат от Польши Анна Фотыга.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакеры. Кремль

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Отмечается, что для этого нужно создать нормативно-правовую базу, имеющую обязательную силу. Как поясняется в документе, который цитирует RT, необходимость в такой базе была продемонстрирована в том числе и «агрессивными действиями России на вышеуказанных направлениях».

Также указано, что именно Россия преуспела в использовании новых способов «распространения дезинформации и пропаганды». В связи с этим в Европарламенте подчёркивают необходимость поддержки государственных учреждений, исследовательских центров и неправительственных организаций, борющихся с распространением недостоверной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон», автором которого стала председатель подкомитета по вопросам безопасности и обороны Страсбурга Анна Фотыга. В документе содержался призыв к странам ЕС бороться против российской пропаганды, а деятельность российских СМИ приравнивалась к пропаганде исламских террористических организаций.

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Добавим, что в Москве не раз заявляли, что Запад формирует политику в отношении России, основываясь на бездоказательных утверждениях. В частности, наглядным примером стало «дело Скрипалей», когда официальный Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ с формулировкой «весьма вероятно».