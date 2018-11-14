Страсбург, Франция, 14 ноября, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Понятия «солидарности» и «толерантности» как главных европейских ценностей были вынесены в центр выступления канцлера Германии Ангелы Меркель перед Европейским парламентом, пишет газета Der Tagesspiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

13 ноября Ангела Меркель выступила с 25-минутной речью в Страсбурге. Она констатировала, что ситуация с солидарностью и толерантностью в Евросоюзе оставляет желать лучшего.

Не упоминая конкретно Венгрии и Италии, Меркель раскритиковала политику Будапешта и Рима. Она заявила, что нарушение принципа верховенства права (как в случае Венгрии) «ставит под угрозу верховенство права для нас всех в Европе». А излишняя втянутость в долги (как в случае Италии) «поставит под сомнение стабильность во всей еврозоне».

Канцлер Германии предупредила о разрушительном потенциале политики нетерпимости и эгоизма. Она упомянула Лигу Наций — инструмент многосторонности, созданный после Первой мировой войны, который был распущен в 1946 году. «Мы видим, что произошло, когда Лига Наций потерпела неудачу: это привело к еще большему ужасу».

Как сообщало ИА REGNUM, Ангела Меркель в рамках своего выступления поддержала идею создания общеевропейской армии, а также Совета Безопасности Европы.

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