Москва, 14 ноября, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО РАКБ «МОСКВА» (г. Москва). Решение принято в связи с тем, что в банке установлены неоднократные нарушения нормативных актов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

При этом во II квартале 2018 года объем осуществлявшихся банком «МОСКВА» сомнительных транзитных операций многократно возрос. Центробанк РФ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного воздействия, вводя ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Банк «МОСКВА» является участником системы страхования вкладов. По величине активов московский банк занимал 431 место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Подробнее: ЦБ РФ лишил лицензии московский «УМ-Банк»

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «УМ-Банк» (г. Москва). С начала 2018 года лишились лицензии более 40 российских банков.

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