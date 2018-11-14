Барнаул, 14 ноября, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Группа учёных Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) им. И. И. Ползунова получила патент на состав теста для производства пшеничного хлеба с грибами. В качестве добавки исследователи предложили использовать порошок из древесного гриба чаги (трутовика скошенного), сообщает 14 ноября пресс-служба вуза.

Tocekas Гриб Чага

Учёные убеждены, что наличие в грибе хромогенного полифенолкарбонового комплекса, который не встречается ни в каких других трутовиках, позволит использовать его как мощный биостимулятор. В пресс-службе вуза отметили, что радиопротекторные свойства чаги обусловлены уникальным химическим составом, содержанием биологически активных полисахаридов.

«Современные лабораторные и клинические исследования выявили противовоспалительные, противовирусные, антимикробные, противоаллергические и противоопухолевые свойства этого гриба», — говорится в сообщении.

Высушенный гриб учёные предложили добавлять в муку, тесто или дрожжи. Для этого ими была разработана соответствующая нормативная и техническая документация.

Читайте также: Алтайские учёные наставили фотоловушек и пересчитали снежных барсов