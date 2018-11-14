Астана, 14 ноября, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Национальная компания «Казахстанские железные дороги» и АО «Российские железные дороги» согласуют проект по восстановлению железнодорожного участка Русская Поляна — Кзылту, который был законсервирован в годы перестройки, заявил инвестор Талгат Куттугожинов в эфире телеканала «Астана».

Железная дорога

Станция «Русская Поляна» находится на юге Омской области недалеко от границы с Казахстаном. Станция Кзылту находится в Северо-Казахстанской области. Протяженность участка составит 100 км, из которых 40 км приходится на Россию. Стоимость проекта — 18 млрд тенге ($48 млн).

Куттугожинов отметил, что по железной дороге будет ежегодно отгружаться до 6 млн тонн грузов. Кроме того, инвесторы планируют перезапустить прямое сообщение по маршруту Омск — Боровое.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Казахстанские железные дороги» планирует приобрести 1200 вагонов для социально значимых маршрутов. Через покупку вагонов в республике планируют решить проблему нехватки билетов.