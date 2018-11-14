Москва, 14 ноября, 2018, 08:01 — ИА Регнум. В России не хватает колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за преступления. Об этом заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Он пояснил, что бывшие силовики и приравненные к ним лица находятся в специальных колониях, при этом число таких учреждений резко увеличивается. В 2018 году были открыты две таких колонии, но мест в них уже нет.

Нужно открывать больше колоний для экс-правоохранителей, заявил Максименко. Рост количества осужденных силовиков он объяснил борьбой с коррупцией. Вместе с тем обычных колоний становится меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, Максименко назвал сумму, которая тратится на суточное питание осуждённого в российских колониях — 72 рубля. В 2018 году на питание осужденных было выделено около 15 млрд рублей. Рацион составляют с учетом пола, возраста и состояния здоровья осужденного.