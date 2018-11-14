Киев, 14 ноября, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Украина должна закончить «блицкриг» не в Донбассе, а на Красной площади в Москве. Об этом сообщил в интервью телеканалу ZIK бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол, комментируя выборы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинский боевик

По его словам, украинская сторона пока не может вернуть неподконтрольные территории Донбасса по одной причине — закончить «блицкриг» надо на Красной площади в Москве, а не в Донецке.

Черновол также добавил, что Украина пока вынуждена действовать при помощи дипломатии, так как не может ввязаться в масштабный конфликт с РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы глав республик Донбасса и депутатов в Народные советы прошли 11 ноября 2018 г.

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