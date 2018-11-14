Москва, 14 ноября, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть марки Brent за сутки 13 ноября упали на 7%. Столь резкое снижение наблюдается впервые с ноября 2017 года, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, еще 12 ноября баррель нефти Brent стоил дороже $70, однако 13 ноября цена упала ниже отметки $69 — впервые с апреля 2018 года. К концу суток по московскому времени январские фьючерсы на нефть Brent торговались на отметке $64,91.

Нефть марки WTI в тот же день продавалась по цене ниже $55 за баррель. Цены на нефть снижаются на фоне роста объемов добычи в США и Саудовской Аравии, а также в связи с послаблениями со стороны Вашингтона для крупнейших потребителей иранского сырья.

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