Казань, 14 ноября, 2018, 07:16 — ИА Регнум.

Депутаты Госсовета Татарии готовят обращение в защиту бывших клиентов обанкроченного год назад «Татфондбанка», чьи вклады под влиянием заблуждения были переведены в «дочернее» ООО «Инвестиционная компания «ТФБ-Финанс» в форме договоров доверительного управления. На сегодня обманутые клиенты в судах оспаривают данные договоры, в том числе и с привлечением прокуратуры, выступающей в интересах пожилых вкладчиков и других социально незащищенных групп. Депутаты в своём обращении к главе Республиканского фонда поддержки, созданного с участием республиканских властей для решения проблем вкладчиков «лопнувших» банков, отмечают, что эти клиенты «остались за рамками помощи», и просят исправить ситуацию. Проект обращения рассмотрят 16 ноября 2018 года на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, а 19 ноября его вынесут на сессию Госсовета РТ. В распоряжении ИА REGNUM оказался проект документа.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

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Напомним, ПАО «Татфондбанк», на 40% контролируемое республикой, с ноября 2016 года испытывало трудности, с середины декабря в нём была введена временная администрация. Все меры помощи не помогли, в марте 2017 года у ТФБ отозвали лицензию, в апреле признали банкротом. С этого момента он находится на этапе конкурсного производства, а долги перед почти 18 тыс. кредиторами составляют более 158 млрд рублей. Параллельно с процедурой банкротства банка банкротят и экс-главу его правления Роберта Мусина, который является подозреваемым в ряде уголовных дел.

В ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», где доля ТФБ на момент перевода средств вкладчиков составляла 68%, также есть доля и Роберта Мусина — через еще одного соучредителя, ООО «Новая нефтехимия». Последнее, к тому же — крупный акционер ТФБ.

Компания «ТФБ Финанс» с марта 2018 года является банкротом и находится на том же этапе, что и банк. ТФБ входит в число основных кредиторов компании.

На сегодня до сих пор в судах республики рассматриваются иски бывших клиентов ТФБ, которые «в результате неправомерного расторжения договора банковского вклада и перевода денежных средств в ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс«» потеряли свои накопления. К концу июля 2018 года прокуроры региона подали более 200 исков в интересах экс-вкладчиков. А теперь в их защиту планируют выступить депутаты, к которым поступила масса обращений от пострадавших.

«Отдельные категории граждан, пострадавшие от деятельности финансовых организаций, остались за рамками помощи, оказываемой государством. В своих обращениях они ссылаются на то что, заключая договоры доверительного управления с ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», они были введены в заблуждение сотрудниками банков относительно правовой природы договора. Оформление документов происходило в помещении банков лицами, имеющими соответствующие признаки принадлежности к банковским работникам (фирменная одежда и бейдж работника банка, рабочее место в здании банка, наличие доступа к сведениям о банковском вкладе лица и возможности внесения изменений в них, реквизиты банка на печатях), что ввело лиц, не обладающих опытом и знаниями в соответствующей области, в заблуждение относительно природы совершаемой сделки», — пишут депутаты в адрес главы Республиканского фонда поддержки, созданного с участием республиканских властей для решения проблем вкладчиков «лопнувших» банков, добавляя, что до сведения клиентов «не была доведена информация о том, что денежные средства со счета клиента в банке будут перечислены на счет другого юридического лица, без распространения на них гарантий государственной системы страхования вкладов физических лиц».

В обращении также уточняется, то на сегодня для этой части клиентов «лопнувшего» ТФБ «меры поддержки Фонда фактически являются единственным способом восстановления нарушенных прав», а оказание такой помощи «позволит существенно снизить массовый негативный социальный эффект».

Депутаты просят главу организации АйратаНурутдинова — рассмотреть возможность оказания помощи для этой категории бывших клиентов ТФБ.