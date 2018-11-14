Москва, 14 ноября, 2018, 07:07 — ИА Регнум. На торгах Мосбиржи рубль 13 ноября отступил под натиском американского доллара и его «союзника» евро. К закрытию торгов «россиянин» потерял 1% стоимости к доллару и упал по отношению к евро на 0,37%. В итоге рубль опустился до 68,03 руб./долл. и 76,64 руб./евро. В первую очередь укрепила доллар и столкнула вниз рубль падающая цена на нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На бирже ICE цена на нефть Brent поздним вечером 13 ноября потеряла 4,68%, опустившись до $66,01 за баррель. Видимо, трейдеров фьючерсного рынка испугали жесткие заявления президента США Трампа в Twitter по поводу слишком высоких, по мнению Трампа, цен на нефть. Курс евро к доллару к вечеру частично отыграл падение понедельника и вырос на 0,5%. Индекс российских гособлигаций RGBI 13 ноября снова упал, на этот раз на 0,18%.

На курс рубля могли также негативно повлиять неоднозначные заявления представителей глобального рейтингового агентства S&P Global Ratings. В частности, в них говорилось, что новые санкции США против России, по мнению экспертов агентства, будут введены, однако они окажутся достаточно выборочными и не затронут системообразующие банки. В то же время есть вероятность ужесточения санкций против российского госдолга и государственных энергетических компаний.

Однако, как считают в S&P, российская экономика готова к санкционным шокам, и новые санкции вряд ли повлияют на снижение суверенного рейтинга России. Противоречивость этих заявлений могла заставить валютных трейдеров на всякий случай избавляться от рубля в ожидании санкций. Исходя из динамики нефтяного рынка и ожиданий американских санкций, прогноз по курсу доллара на сегодня, 14 ноября, повышается в рамках 67,50−69 руб./долл., а по курсу евро на уровне 76−77,50 руб./евро.

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