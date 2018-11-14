Чита, 14 ноября, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Топливный кризис в Забайкалье не разрешить без открытия росрезерва, запасы бензина есть, в том числе и на краевом уровне. Об этом со ссылкой на представителя сети заправок БРК сообщает сегодня, 14 ноября, ИА «Чита.Ру» по итогам заседания комитета экономической политики и предпринимательства заксобрания Забайкальского края.

Бензин

«Почему сейчас не открыть росрезерв и не продать, чтобы снизить социальную напряжённость? У нас в крае очень много росрезерва по 92-му бензину», — задаётся вопросом представитель БРК.

По его оценке, вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи) и заморозка цен подталкивают независимые АЗС к повышению цен.

«Если рисовать карикатуру, то как на баррикады», — отметил присутствовавший на заседании председатель региональной ассоциации независимых АЗС Павел Сорокин.

Любопытно, что представитель единственного ВНИКа в Забайкальском крае — компании Роснефть — на встречу не пришёл, сославшись на то, что результаты анализа ситуации уже изложены на сайте Роснефти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бензиновый ажиотаж набирает обороты на фоне падающего рубля, дорожающей нефти, непомерных экспортных аппетитов нефтяников и сокращения производства нефтепродуктов, вызванного сезонными ремонтами НПЗ.

Предпринимаемые правительством меры не помогли, несмотря на заявленную «заморозку» оптовых и розничных цен моторного топлива и намерение привлечь к сдерживанию топливного роста АЗС независимых компаний. В Забайкальском крае, а также ряде других регионов нехватка топлива породила не просто очереди на АЗС. Дефицит и высокая стоимость доставки бензина в труднодоступные районы привели к закрытию многих заправок. А в некоторых случаях топливо стали выдавать по 2−10 литров «в одни руки».