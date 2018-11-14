«Российский след» обнаружили даже на учениях в Норвегии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Минобороны Норвегии обвинило Россию в сбоях GPS на учениях НАТО;
- УПЦ МП не будет участвовать в создании автокефальной церкви;
- «Оскорбительные твиты» Трампа в офисе Макрона оставили без комментариев;
- В Польше установили памятник Леху Качиньскому;
- Премьер-министр Испании поставил себя на место Терезы Мэй.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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