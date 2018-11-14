Хабаровск, 14 ноября, 2018, 06:35 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока возглавили очередной рейтинг. На этот раз федеральный округ занял лидирующие позиции в российском рейтинге сиротства. Исследование, проведенное фондом «Нужна помощь», показало, что в регионах Дальнего Востока угрожающе нарастает проблема сиротства. По мнению исследователей, причины лежат на поверхности: выраженное социальное неблагополучие регионов, нефтегазовые и золотодобывающие «времянки» не оставляют дальневосточным детям шансов на счастливое детство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уолтер Лэнгли. Сирота. 1889

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Исследование российского фонда «Нужна помощь», целью которого было выявить регионы Российской Федерации, в которых сложилась наиболее неблагополучная и, напротив, самая благополучная ситуация с сиротством.

В рейтинге пять уровней — от «А» до «Е». Уровень «А» означает благополучную ситуацию в регионе, уровень «Е» — самую неблагополучную.

В число антилидеров России вошли регионы Дальнего Востока. Масштаб проблемы в федеральном округе «опережающего социально-экономического развития» ужасает.

Абсолютный антилидер в России — Еврейская автономная область. У региона самые худшие позиции по доле сирот среди детского населения вообще и нуждающихся в устройстве в семьи — в частности. 3,6% всего детского населения в ЕАО — сироты. 28,4% сирот находятся в учреждениях, составляя 1,2% всех детей Еврейской АО.

К уровню «Е» рейтинга, характеризующего проблему сиротства в регионе как критическую, исследователи фонда отнесли только два российских региона: это, как уже говорилось, ЕАО, а также Магаданская область. За все годы исследований — с 2014 по 2017 — ситуация с сиротством в этих субъектах остаётся самой сложной в России и продолжает ухудшаться.

«Как правило, к числу наиболее неблагополучных традиционно относятся регионы Дальнего Востока и Сибири. Это объясняется следующими факторами: выраженное социальное неблагополучие региона, о чём свидетельствует высокий уровень заболеваемости туберкулезом, преступности, алкоголизма. В данных регионах традиционно сосредоточено огромное количество исправительных учреждений УФСИН, нефтегазовые и золотодобывающие «времянки», — сообщили авторы исследования.

В регионах ДФО и Сибири сосредоточено большое количество учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответственно, региональные власти заинтересованы в их заполняемости и «бесперебойной» работе.

Уровень рейтинга «Д» свидетельствует о том, что ситуация в регионе пока не катастрофична, но угрожающе близка к этому. К уровню «Д» рейтинга сиротства исследователи фонда отнесли Приморье, Амурскую область, Камчатский край, Сахалинскую область, Хабаровский край и Забайкалье.

В абсолютных значениях в 2017 году максимальное количество детей-сирот, нуждающихся в семейном устройстве, зафиксировано в России в Красноярском крае, Приморье и Челябинской области.

Приморский край ненамного уступает в этом мрачном лидерстве Красноярскому — здесь 2080 сирот нуждаются в устройстве в семьи. Это 24% всех проживающих в Приморье несовершеннолетних сирот. В процентном исчислении это меньше, чем в том же Магадане, но в количественном — Приморье явный «чемпион».

На Колыме в устройстве в семьи нуждаются 36% сирот — это 0,84% всех детей региона. В Забайкалье в устройстве в семьи нуждаются 25% сирот. И это 0,64% всех детей края.

Такое количество неустроенных в семьи сирот, по мнению исследователей, свидетельствует о некачественной работе социальных служб, о проблеме вообще социального сиротства в регионах, о низкой эффективности усилий по возвращению детей в кровные семьи, низком уровне профилактики социального сиротства.

Самые низкие темпы устройства сирот в семьи — опять же на Колыме — 52,6%, в ЕАО — 59,6%.

К уровню «А» в рейтинге исследователи отнесли в основном республики Северного Кавказа. В этом смысле Чеченской республике вполне можно присвоить звание «Регион счастливых детей» — в Чечне нет проживающих не в семьях сирот. Совсем.

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Из открытых источников, таких, как, например, открытые данные Федерального казначейства РФ, исследователи выяснили, что на решение проблемы сиротства в России в 2017 году было потрачено всего 12 млрд рублей. Это всего 1,2% от всех расходов бюджета по статье «Охрана материнства и детства».

К дальневосточным регионам, в которых на решение проблемы сиротства тратятся большие бюджетные деньги, а результаты при этом крайне низкие, исследователи отнесли Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области. Исследователи также отметили, что часто размер выплат сиротам оказывается ниже прожиточного минимума, да и то ненамного.

В рейтинг регионов, где на решение проблемы сиротства тратятся достаточные средства и это приносит видимый положительный результат, не вошел ни один дальневосточный субъект.

Исследователи особо подчеркнули, что назначение рейтинга — демонстрация масштабов проблемы в каждом регионе России. Данный рейтинг напрямую не позволяет оценить эффективность принимаемых региональными властями действий для решения проблемы сиротства, но может быть использован как отправная точка для такого анализа.

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на многолетние разговоры об «опережающем» и «сверхэффективном» развитии Дальнего Востока, ситуация в регионах федерального округа ухудшается день ото дня. Население стремительно беднеет, не может найти работу, не может приобрести доступное жильё. По уровню смертности среди трудоспособного населения Дальний Восток значительно опережает остальные федеральные округа России. Смертность в регионах ДФО значительно превышает рождаемость. Те, кто может продать жильё, уезжают в центральные, западные и южные регионы страны. Те, кто не может, остаются и теряют всякую надежду на достойную жизнь. Но московские чиновники, отвечающие за развитие ДФО, категорически не желают видеть реальность. В первую очередь от такого «развития» страдают самые незащищенные — старики, инвалиды, дети.

Летом в столице Приморья голодали сироты. Голодовку они объявили на главной площади приморской столицы — под стенами краевой администрации. Это — уже повзрослевшие сироты, которым государство в лице администрации края должно было предоставить жильё. Должно было, но — не предоставило.

Уже сегодня, врио губернатора региона Олег Кожемяко обозначил масштаб проблемы — 7,5 тыс. сирот нуждаются в жилье.

«Наверное, такого количества бездомных сирот нет ни в одном регионе страны», — сказал глава Приморья.

Кожемяко предложил выдавать сиротам сертификаты, с тем чтобы они сами могли купить себе жильё. Бюджет на эти цели увеличен на 520 млн рублей. И это, конечно, очень хорошо. Но проблему сиротства это не решает.

И речь тут не только о Приморье — вообще обо всём Дальнем Востоке с его новыми регионами — Забайкальем и Бурятией.

Речь о том, что в условиях, которые созданы московскими «эффективными» менеджерами, отвечающими за развитие ДФО, когда выгоду от так называемого «развития» получают только крупные корпорации, добывающие полезные ископаемые, в принципе невозможно нормальное существование человеческого общества.

Дальний Восток лидирует в ещё одном мрачном рейтинге — по количеству сделанных абортов. Бедность и отсутствие перспектив всё чаще становятся причиной для прерывания беременности. Всё логично — чем хуже живёт население, тем меньше малышей имеют шансы появиться на свет.

Первое место в мрачном списке — опять же у ЕАО: на 1000 женщин детородного возраста там в 2017 году пришлось 36,9 абортов. ЕАО — беднейший регион ДФО и почти самый бедный в России, хуже дела обстоят только в Туве.

На втором месте по числу абортов Колыма — 36,4 аборта на 1000 женщин детородного возраста.

Как видим, регионы, лидирующие по количеству сирот, лидируют и по количеству сделанных абортов. Всё логично — у нищих и обездоленных просто нет средств на детей. Налицо социальная деградация целых регионов.

На третьем месте по числу сделанных абортов Якутия — 34 на 1000 женщин детородного возраста, 33,3 аборта на 1000 женщин пришлось на Сахалин и Курилы.

Что же дало Дальнему Востоку «опережающее развитие», начатое, как мы помним, в 2012 году? Тотальное бегство населения, критически растущую смертность, огромное количество сирот, ненормальное для мирного времени количество абортов? Может, пора уже прекратить вот так — «развивать». В противном случае Дальний Восток превратиться в пустыню с редкими вкраплениями нефтяных вышек и рудников, из которых можно добыть какие-нибудь полезные ископаемые.

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