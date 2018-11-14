Газ для Киева — инструмент влияния, Литвы — элемент свободы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 ноября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Венгрия не против покупать газ из литовского СПГ-терминала;
- Киев использует «Нафтогаз» для смены неугодных мэров?
- Минстрой ищет возможности не расселять из аварийного жилья;
- Пакет законопроектов о налогах для самозанятых принят в решающем чтении;
- В России прогнозируется нулевой рост реальных доходов граждан.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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