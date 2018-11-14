Дзержинск, Нижегородская область, 14 ноября, 2018, 05:38 — ИА Регнум. В Дзержинске родители протестуют против окончательного закрытия третьего педиатрического отделения детской больницы №8 на улице Гайдара, 7, которое с 1 января 2019 года переедет за два километра — в основной корпус. Оптимизация отделения проходила постепенно, чтобы не будоражить население, и к этому моменту в здании остались лишь педиатры. В группе активистов, выступающих против закрытия отделения, возмущены и сообщают, что в основном корпусе, куда хотят «утрамбовать» отделение, «уже сейчас талонов на кровь в 7 часов нет», а за талонами к ЛОРу очередь «занимается в 2−3 ночи, не достать», и очереди в регистратуру, «как за продуктами по талонам в 90-х». Родители маленьких жителей Дзержинска просят власти обратить внимание на ситуацию с детскими поликлиниками в городе, критикуя, что на дворцы правосудия деньги есть, а «на детские поликлиники уже не остаётся», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3) Поликлиника

Третье участковое педиатрическое отделение детской больницы № 8 на улице Гайдара в Дзержинске ощутило процесс оптимизации в 2015 году. Детская больница №8 в 2013 году была объединена с детской горбольницей №13. С 2015 года всех специалистов узкого профиля перевели в здание на бульваре Победы, 18б. Спустя какое-то время туда перевели и лабораторию по приёму анализов. На улице Гайдара остались лишь педиатры, а теперь и они переедут.

«С 1 января 2019 года 3-е участковое педиатрическое отделение будет переведено в основной корпус поликлиники по адресу: Дзержинск, бульвар Победы, 18б», который находится в пешеходной доступности (около двух километров) от дома № 7 по улице Гайдара», — цитирует официальный ответ минздрава области издание «Нижний Новгород-онлайн».

В своём ответе ведомство также пишет, что «для большинства жителей, проживающих на территории обслуживания 3-го педиатрического отделения, перевод отделения на бульвар Победы будет более удобным». Родители детей, закреплённых за отделением, с этим категорически не согласны.

В группе «Сохраним 8-ю детскую поликлинику», созданной в соцсетях при первых звонках о закрытии отделения, идёт активная дискуссия.

«Надо снять видео на английском про этот беспредел и выложить в интернет, чтобы весь мир знал, что у нас не только самый грязный город в мире, но еще и самый не заботящийся о детях. Может, хоть стыдно будет кому-нибудь!», «А ещё нужно снять новый дворец правосудия напротив поликлиники. Кому он нужен, кроме судей и остальных бюрократов, там работающих? А дети пусть идут в ободранных поликлиниках в очередях посидят…», «Да какому же большинству будет удобно-то??? Я одна не понимаю? Уже сейчас талонов на кровь в 7 часов нет, про талоны к ЛОРу, очередь за которыми занимается в 2−3 ночи, — не достать. В регистратуру, как за продуктами по талонам в 90-х очередь», «Беспредел, две поликлиники на весь город, это кошмар! Нас окончательно спихивают в платные клиники!», «Еще один дворец правосудия возведут, наверное. На это деньги выделяют. На детские поликлиники уже не остается», — пишут возмущённые родители.

В группе также уточняется, что от официальных властей реакции на проблему нет.