Вашингтон, 14 ноября, 2018, 05:33 — ИА Регнум. Кандидатуру генерала в отставке Джона Абизаида на должность американского посла в Саудовской Аравии предложил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет The Washington Times.

White House Дональд Трамп в Саудовской Аравии

Абизаид является почетным председателем Центра борьбы с терроризмом Военной академии США, а также научным сотрудником Института Гувера.

Напомним, дипломатические отношения между Вашинготоном и Эр-Риядом установлены в 1940 году. В 2018 году произошло их обострение на фоне убийства в Стамбуле (Турция) саудовского журналиста Джамаля Хашогги, работавшего в The Washington Post.