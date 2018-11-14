Москва, 14 ноября, 2018, 05:14 — ИА Регнум. «Общеевропейский крестовым походом против большевизма» назвал украинский псевдоэксперт Вячеслав Ковтун агрессию гитлеровской Германии и её союзников против Советского Союза 13 ноября в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

Гостям студии продемонстрировали кадры тренировки украинскими нацистами из праворадикальных группировок, принимавших участие в карательных действиях против народа Донбасса, подрастающего поколения украинцев в так называемых «лагерях патриотического воспитания». Кадры были сняты телеканалом EuroNews.

Детей в частности учили, что целиться в людей нельзя, но вот в «москалей», «оккупантов» и «сепаров» (имея в виду русских и пророссийски настроенных жителей ДНР, ЛНР и Украины) целиться можно, потому что они «не люди».

Несмотря на то, что сказанное недвусмысленно адресует к нацистской теории расового превосходства, а конкретно — в форме украинского нацизма имени Степана Бандеры и его учителя Дмитро Донцова, Ковтуна не смутила ни единая из сказанных фраз. Более того, он встал на сторону нацистов.

«Я считаю, здесь ничего предосудительного нет… Европа поддерживает Украину, мы как единый мощный кулак… Общеевропейский поход был против большевизма, чтобы вы не забывали, где были все европейцы!» — заявил Ковтун, таким образом характеризуя гитлеровскую агрессию против СССР во время Великой Отечественной войны, вызвав недоумение ведущего и собравшихся гостей.

На уточняющий вопрос ведущего, кто возглавлял этот «поход», Ковтун ничтоже сумняшеся ответил чистейшую правду.

«Адольф Гитлер», — заявил Ковтун, отметив, что название «общеевропейский крестовый поход против большевизма» — это термин, придуманный сторонниками Адольфа Гитлера, и ничего плохого в его использовании, по его мнению, нет.

Напомним, что лозунг «антибольшевистский крестовый поход» на СССР был широко распространен в правых кругах Европы во время Второй мировой войны. Многие добровольческие «национальные» батальоны СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) участвовали в боевых действиях во время войны под этим пропагандистским лозунгом.

Он также был распространен среди вставшей на сторону нацистов части русской белой эмиграции, включая её церковные круги, которые оправдывали свое предательство русского народа и идеалов гуманизма, а также службу нацистам тем, что они якобы идут воевать с «безбожниками-большевиками». В действительности же они были обыкновенными предателями, к которым презрительно относились их хозяева, а сами хозяева были бесчеловечными агрессорами, шедшими истреблять целые народы.