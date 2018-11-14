Вашингтон, 14 ноября, 2018, 04:08 — ИА Регнум. США считают, что любые действия их военных союзников не должны противоречить линии НАТО, заявила глава пресс-службы госдепа Хизер Науэрт на брифинге.

White House Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

По ее словам, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео встречался с главой французского МИД для обсуждения вопросов по укреплению Североатлантического альянса. Она подчеркнула, что ослабление НАТО является недопустимым, поэтому действия союзников не должны идти вразрез с основной линией альянса.

Ранее, в начале ноября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственную общеевропейскую армию для противостояния угрозам со стороны России и Китая. При этом, по мнению Макрона, необходимо, чтобы эта структура не зависела от политических решений Соединенных Штатов. В ответ на это президент США Дональд Трамп в своем Twitter предложил Франции вкладывать больше денег в НАТО, а не грезить об армии ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября канцлер ФРГ Ангела Меркель одобрила идею создания общеевропейской армии. По ее словам, создание такой армии могло бы стать хорошим дополнением к НАТО и гарантией невозможности войны в Европе. Также Меркель предложила создать Совет безопасности Европы для принятия важных решений в ЕС.