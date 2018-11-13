Москва, 14 ноября, 2018, 01:55 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший 13 ноября в 21:52 мск на кладбище севере Москвы, ликвидирован в 23:02 мск, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Возгорание произошло в трех одноэтажных металлических бытовках. Общая площадь пожара составила порядка 50 кв. метров. Пострадавших нет.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 23 часа 02 минуты пожар был ликвидирован», — сообщили в МЧС.

Напомним, в Москве за сутки 13 ноября, по данным МЧС, зафиксировано пять пожаров, за сутки 12 ноября — 13 пожаров.