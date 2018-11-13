Вашингтон, 14 ноября, 2018, 01:20 — ИА Регнум. Компания Nintendo выиграла в США суд против владельцев двух сайтов, распространявших ROM-образы картриджей компьютерных игр. Об этом 13 ноября сообщил портал Anime News Network.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Согласно решению суда владельцы сайтов LoveROMs.com и LoveRETRO.co, а также компании Mathias Designs Джейкоб Матиас и Кристиан Матиас должны будут выплатить Nintendo сумму в размере $12,23 млн. Ответчики признали, что причинили финансовый ущерб Nintendo.

При этом стороны процесса должны будут самостоятельно оплатить судебные расходы и гонорары адвокатов. Редакция портала TorrentFreak отметила, что этот пункт решения сыграл в пользу ответчиков, поскольку в ином случае сумма выплаты могла оказаться намного больше.

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Напомним, ROM-образом называют файл, содержащий копию данных, размещённых в микросхемах постоянных запоминающих устройств, в т.ч. картриджей игр. При помощи программ-эмуляторов эти образы могут быть запущены на компьютере или смартфоне.