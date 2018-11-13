Ереван, 14 ноября, 2018, 00:46 — ИА Регнум. При повышенной предвыборной «николомании» даже палка для селфи и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна способна победить конкурентов в любом избирательном округе.

Photolure Армен Ашотян

Об этом сказал во вторник, 13 ноября, в парламенте депутат от в недавнем прошлом правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян, комментируя сделанные ранее заявления и.о. заместителей премьер-министра Арарата Мирзояна и Тиграна Авиняна.

«Смотрю на заявления наших вице-премьеров — одно лучше другого — о том, что РПА не является для них конкурентом, и что они уже победили. Советую не повторять мои и Эдуарда Шармазанова ошибки, так как поражение начинается с высокомерия и гордыни», — цитирует Пашиняна newsarmenia.am.

По его словам, нашелся лишь и.о. министра образования и науки Араик Арутюнян, который заявил о достойной конкуренции и необходимости политических дебатов.

Ашотян отметил, что формирование сильной оппозиции необходимо для исключения создания подавляющей свободу, демократию и плюрализм тоталитарной однопартийной системы, «которая не сможет дать народу какой-либо политический продукт».

«Если вы расхваливаете себя под тенью Никола, парни, даже если ваш предвыборный список возглавит рюкзак Никола, на втором месте будет его кепка, и на третьем месте — его кашель, вы все равно наберете 80%. Даже если в том избирательном округе, где я буду баллотироваться по рейтинговой системе, выдвинется палка для селфи Никола, все равно она займет первое место. Пользуйтесь плодами предвыборной «николомании», но не потрясайте ею. Может, у вас и имеется определенный вклад, но не настолько, чтобы смогли приписывать политическое наследие себе», — сказал Ашотян.

Он выразил надежду, что среди избирателей округа, где он баллотируется по рейтинговой системе, найдутся люди, которые захотят увидеть в парламенте тех, кто имеет опыт правления по внешнеполитическим вопросам «и умственные способности работать также с этими властями».

Республиканская партия Армении лишилась власти в мае 2018 года, после того, как после многотысячных акций протеста ушел в отставку возглавлявший десять лет Армению глава партии Серж Саргсян. 8 мая по требованию десятков тысяч митингующих парламент, где большинство сохраняла РПА, избрал премьер-министром оппозиционного депутата, лидера акций протеста Никола Пашиняна.

Для проведения досрочных парламентских выборов Никол Пашинян 16 октября подал в отставку. После того, как согласно политической договорённости, парламент дважды не избрал нового премьера, законодательный орган был распущен и на 9 декабря были назначены досрочные парламентские выборы.