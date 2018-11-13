Москва, 14 ноября, 2018, 00:42 — ИА Регнум. Правящие правоконсервативные круги в Польше всерьёз рассматривают возможность выхода из Евросоюза без каких-либо существенных экономических потерь для экономики своей страны. Об этом 13 ноября заявил президент Союза писателей межнационального согласия Германии Владимир Сергиенко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Польши

«Между немецкими и польскими властями очень холодная атмосфера. Там не то что любви нету, там очень большая нелюбовь и непонимание. Это связано со многими (причинами)», — заявил Сергиенко.

«Партия, которая у власти сегодня в Польше, «Партия и справедливость», хоть и официально не признаётся в том, что у неё есть мысли о выходе из Евросоюза, но об этом говорил тем не менее, об этом говорил даже председатель Европейского совета (и бывший премьер-министр Польши) Дональд Туск. Он не поехал во Францию на столетие, он поехал в Польшу. Поехал по очень простой причине — у них в будущем будут выборы, и в будущем столкнутся две позиции», — подчеркнул он.

В ходе октябрьских местных выборов в Польше партия «Право и справедливость» завоевала новые места в муниципалитетах, что отразило общее усиление ее позиций. Теперь же на фоне будущих парламентских выборов правящая партия развернула усиленную критику Брюсселя.

«И здесь используется хитрая модель. То, что заявляют главы правительства, министр иностранных дел Польши: раньше мы были полностью под каблуком Советского Союза. Мол, мы подписывали с Германией соглашение о репарациях по итогам Второй Мировой войны, будучи под каблуком Советского Союза, поэтому давайте всё пересмотрим! И вот здесь вот они выставляют счёт — счёт на 300 млрд евро», — указал Сергиенко.

«Вдумайтесь в эту спекулятивную популистскую мечту: нам никто не нужен, часть Германии будет наша, часть Западной Украины будет нашей, 300 млрд Германия нам выплатит. И тогда зачем им Евросоюз? Это дилемма — с одной стороны Туск с его европейской позицией, и президент Польши Лех Качиньский», — заключил эксперт.

21 октября в Польше прошли местные выборы, которые рассматривались как репетиция парламентских выборов, назначенных на 2019 год. Ход выборов ознаменовался ожесточенной борьбой между правящей (а ранее оппозиционной) правоконсервативной партией «Право и справедливость», которая в целом одержала победу, и «Гражданской платформой», выступающей за более тесные связи с Евросоюзом.