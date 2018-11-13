Москва, 13 ноября, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Глава крупнейшего российского коммерческого банка — Сбербанка — Герман Греф заявил, что денежные переводы физических лиц (P2P) с карты на карту не будут облагаться никакими налогами. Об этом он заявил журналистам сегодня, 13 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

По словам Грефа, представить себе ситуацию, при которой переводы P2P будут облагаться налогом — совершенно глупо. Он отметил, что очень много слухов ходит по этому поводу, но они не имеют ничего общего с реальностью.

«Во всем мире, наоборот, безналичные транзакции стимулируются государством», — отметил Греф.

Он подчеркнул, что государство не будет заниматься расследованием того, чего и кому платит физическое лицо посредством электронных транзакций.

Также Греф пояснил, что Сбербанк отслеживает исключительно корректность того или иного платежа. К примеру, транзакция может показаться очень необычной для того или иного клиента, и тогда банк может её заморозить и поинтересоваться у клиента, корректна ли она.

«И у нас очень много, к сожалению ситуаций, когда через три дня человек приходит к нам и говорит: вы были правы, это был мошенник», — посетовал Греф.