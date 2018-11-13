Вашингтон, 13 ноября, 2018, 23:18 — ИА Регнум. В США готовят к запуску на орбиту ракету-носитель Antares с грузовым автоматическим космическим кораблем Cygnus, сообщает 13 ноября пресс-служба национального аэрокосмического агентства НАСА.

Nasa.gov МКС

Космический грузовик Cygnus должен выйти на околоземную орбиту 15 ноября и доставить на МКС 3,4 тонны продовольствия, оборудования и материалов для научных исследований и экспериментов.

Ракета-носитель Antares уже доставлена к стартовой площадке космодрома на острове Уоллопс у атлантического побережья штата Вирджиния.

Отмечается, что это будет десятый по счету полет космических грузовых кораблей Cygnus. Первый состоялся в 2013 году.