Вашингтон, 13 ноября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Правительство США отчиталось о дефиците бюджета октября, первого месяца нового финансового года, 13 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

По официальной информации, в октябре 2018 года бюджет США потерял $100 млрд, что меньше на $11 млрд, чем в октябре 2017 года.

Федеральные расходы в октябре выросли на 18% по сравнению с сентябрем и составили $353 млрд. Поступления в бюджет выросли на 7% и составили $253 млрд.

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