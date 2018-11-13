Москва, 13 ноября, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) сняла все ограничения на передвижение с оппозиционного блогера Алексея Навального после того, как он оплатил задолженность по делу «Кировлеса». Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба ФСПП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

В ведомстве заявили, что Навальный в полном объеме оплатил свою судебную задолженность и теперь с него сняты все ограничения по исполнительному производству по делу «Кировлеса».

Ранее Навальный заявил, что не смог вылететь в Страсбург для участия в судебном заседании Большой палаты Европейского суда по правам человека по одной из его жалоб из-за судебных долгов. Позднее блогер заявил, что оплатил все долги.

Сумма долга составляла 2 млн 164 тыс. 618 рублей 63 копейки. Стоит отметить, что компания «Кировлес» просила суд взыскать с Навального и других фигурантов 16 млн рублей, однако суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать 2,1 млн рублей.