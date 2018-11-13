Ростов-на-Дону, 13 ноября, 2018, 22:00 — ИА Регнум. В Ростовской области на трассах появятся пункты временного размещения, в которых водители смогут переждать непогоду. Всего будет развёрнуто 200 отапливаемых палаток. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона 13 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водители

«К работе в зимних условиях подготовлены 60 мобильных и 140 стационарных ПВР, 92 тягача для буксировки и 94 — для эвакуации пострадавших. Для обеспечения безопасности на водоемах в муниципалитетах подготовлено 419 спасателей, 46 специальных плавсредств и 132 автомобиля для перевозки спасателей и снаряжения», — отметил заместитель донского губернатора Вадим Артёмов.

По его словам, все спасательные подразделения переведены в режим повышенной готовности, при необходимости к работам привлекаются более 1 тыс. человек и 186 единиц техники для буксировки и эвакуации пострадавших.

ИА REGNUM напоминает, что из-за снегопада на автодорогах в Ростовской области образовались заторы, произошло несколько дорожных аварий.

В связи с неблагоприятными погодными условиями региональное управление ГИБДД ввело ограничение для движения пассажирского транспорта. Водителей призывают не выезжать на личном автотранспорте на дальние расстояния. Сильный снегопад будет идти на Дону всю ночь 14 ноября.