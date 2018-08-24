Мадрид, 13 ноября, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Испанское издание El Mundo обратило внимание на то, что в дни празднования столетия независимости Польши в Варшаве взгляды поляков оказались прикованы вовсе не к памятнику маршалу Юзефу Пилсудскому — несмотря на то, что именно он считается человеком, вернувшим страну на карты мира после более чем столетнего отсутствия.

Premier.gov.pl Открытие памятника Леху Качиньскому в Польше

Действующее ультраконсервативное правительство Польши установило на той же варшавской площади, но на куда более видном месте памятник тому, кто, по всей видимости, стал новым национальным героем поляков. Речь идет о бывшем президенте Лехе Качиньском, чья фигура затмила в эти дни первого руководителя Польского государства, возрожденного после Первой мировой войны. Причем память Качиньского почтили не только в Варшаве: посвященные ему места можно встретить по всей стране. Не в последнюю очередь это связано с тем, что его брат-близнец Ярослав Качиньский является председателем правящей консервативной партии Pis («Право и справедливость»).

Памятник бывшему президенту появился на площади Пилсудского как раз накануне марша в честь столетия независимости, собравшего в Варшаве 200 тысяч человек. El Mundo уточняет, что на этой площади увековечивают лишь память тех личностей и событий, которые большинство поляков оценивают одобрительно. Так, вне зависимости от принадлежности к той или иной партии, жители Варшавы готовы отдать должное могиле неизвестного солдата и каменному кресту на том месте, где в 1979 году Иоанн Павел II произнес символическую проповедь. Есть на знаковой площади и монумент в виде самолетного трапа, напоминающий о жертвах авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погибли Лех Качиньский и первые лица его правительства.

Однако новая скульптура вызвала неоднозначную реакцию в польском обществе, в котором и так бытуют полярно противоположные взгляды. К примеру, пенсионер 62 лет, не пожелавший назвать свою фамилию, сообщил корреспонденту El Mundo, что, по его мнению, установка памятника Качиньскому в столь важном для страны месте не соответствует масштабу личности бывшего президента.

«Нельзя сопоставлять достижения людей, которые здесь представлены, с достижениями Качиньского только потому, что он погиб в катастрофе. Это принижает Пилсудского, это все амбиции брата, Ярослава», — сказал пожилой поляк, стоя перед изображением Качиньского, смотрящего в вечность с рукой на груди.

Сорокалетний журналист Артур Стелмасиак — единственный, кто согласился назвать корреспонденту свое полное имя — напротив, уверен, что Качиньский заслуживает своей нынешней славы, поскольку он «инициировал возведение креста в память о Папе… и создание Музея Варшавского восстания». И все же решение польского правительства остается спорным.

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«Поверх своих легендарных усов Пилсудский с недоверием взирает на затмившего его нового постояльца», — описывает соседство двух памятников El Mundo. Впрочем, напоминает издание, до того, как получить нынешнее название, главная площадь Варшавы успела побывать и площадью Гитлера, и площадью Сталина, и площадью Победы. Как гласит стикер, появившийся на защитном заграждении накануне открытия статуи Леха Качиньского, «нет ничего вечного на площади Пилсудского».