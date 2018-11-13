Киншаса, 13 ноября, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что на борьбу со вспышкой лихорадки Эбола на северо-востоке Конго уйдет полгода, 13 ноября передаёт агентство Associated Press.

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По словам представителя ВОЗ Питера Саламы, врачам необходимо «по крайней мере еще шесть месяцев, прежде чем мы сможем победить эту вспышку».

Как сообщало ИА REGNUM, последняя вспышка Эболы в Конго произошла в районах, охваченных войной с сепаратистскими группировками, в том числе в печально известной провинции Северное Киву.

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