Киев, 13 ноября, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Суд признал законным выдачу разрешения на разработку крупнейшего на Украине месторождения лития компании «Петро-Консалтинг», сообщает 13 ноября УНИАН.

Суд

Согласно сообщению, ранее генпрокуратура Украины (ГПУ) просила признать выдачу разрешения на пользование Шевченковским месторождением (Донецкая область) незаконным. Суд отклонил иск ГПУ к госслужбе геологии и недр, которая выдала разрешение.

По данным ГПУ, компания «Петро-Консалтинг» нарушила порядок предоставления документов для разработки недр, а также не проводила ранее на участке никаких работ.

В госгеонедрах заявили, что компания все документы подала, однако один из представителей госслужбы заявил, что «Петро-Консалтинг» выкупила у ведомства информацию по месторождению за 1982−1984 годы.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Петро-Консалтинг» создана людьми из окружения президента Украины Петра Порошенко.