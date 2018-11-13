Советник Трампа: Мы возобновили переговоры с Китаем
Вашингтон, 13 ноября, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил, что США возобновили торговые переговоры с Китаем, 13 ноября передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
«Сейчас у нас есть коммуникации на всех уровнях правительства США и Китая. Мы снова ведем с ними переговоры», — заявил Кадлоу журналистам.
Кадлоу также подтвердил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.
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