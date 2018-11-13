Москва, 13 ноября, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) заявил, что в случае отказа России от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, это мероприятие перестанет быть всемирным. Об этом Пушков написал сегодня, 13 ноября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Weforum.org Всемирный экономический форум в Давосе

«Давос теряет Россию. Не думаю, что это выгодно форуму: он перестанет быть всемирным», — пишет Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что Москва может и вовсе отказаться от участия в давосском форуме, так как его организаторы не пригласили ряд российских бизнесменов, которые попали под американские санкции.

Речь идёт об Олеге Дерипаске, Викторе Вексельберге и Андрее Костине, которые являются постоянными участниками форума. Организаторы форума попросили их не приезжать в этом году в Давос, так как они попали под американские снакции.