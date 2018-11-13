Ереван, 13 ноября, 2018, 21:13 — ИА Регнум. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян считает бюджет на следующий год инерционным.

Никол Пашинян

«Это инерционный бюджет, потому что он основан на параметрах, унаследованных от прежней власти. Однако я хочу подчеркнуть, что в нашей бюджетной политике произошли поворотные изменения», — сказал Пашинян в ходе обсуждения государственного бюджета на 2019 год в парламенте Армении.

По его словам, бюджетную и экономическую политику их власти в целом можно назвать политику поощрения труда.

«Мы кладем в основу нашей деятельности логику поощрения труда. Нам важно, чтобы структура экономического роста в Армении изменилась, стала инклюзивной. Это означает, что наша политическая и экономическая задача — создать для каждого индивида реальную возможность заниматься экономической деятельностью», — сказал он и подчеркнул, что на политическом уровне этот вопрос решен, потому что в Армении нет монополий, ограничений экономической деятельности, запретов на импорт и экспорт.

Тем самым фактически обеспечена и часть предусловий, отметил премьер. Их предстоящая задача — полное обеспечение экономических предусловий, и они сделали необходимые шаги для этого, отметил Пашинян.

«Вводим новое понятие — микробизнес, который будет освобожден от всех налогов. Люди, осуществляющие деятельность в пределах 20−24 млн драмов, не будут платить никаких налогов. Конечно, будут определенные ограничения, будет задача зонирования. Таким образом мы попытаемся поощрять экономическую деятельность в областях. Этим микробизнесом мы создаем возможность помогать людям другими средствами, а не предвыборными взятками или другими методами, мы идем другим путем, чтобы они могли достойно зарабатывать себе на хлеб», — объяснил он.

Он сообщил, что подоходный налог для этого микробизнеса будет не 23%, а, скажем, 5000 драмов. Следующий вопрос, который они решают, поощряя труд, это проект выравнивания подоходного налога, который с 36−28 процентов спустится до 23%.

«Тем самым мы поощряем возможность создания новых рабочих мест с высокой зарплатой. Этими и другими изменениями мы вводим в экономику дополнительно около 50 млрд драмов. Это означает и некоторое повышение зарплат. Если подоходный налог снижается, это значит, то настолько увеличивается их зарплата», — сказал он.

Следующее важное решение касается освобождения водителей частных такси от патентных платежей. «Если человек — частный водитель, мы говорим: этим людям нет надобности платить какие-либо платежи, они могут водить также без лицензии. По экспертным оценкам, у нас около 50 тысяч бенефициаров этого решения. Получится, что зарплату частных водителей такси в Ереване повысим на 12 тысяч драмов, а в областях — на 8 тысяч драмов», — подчеркнул он и отметил, что их объяснения в связи с этой политикой удостоились странных оценок.

«Когда мы говорим, что поощряем труд, многие утверждают, что тем самым мы обвиняем народ в лени и в том, что люди не работают. Мы наш народ ни в чем не обвиняем. Мы обвиняем прежнюю политическую систему, которая вместо поощрения труда поощряла бедность. Человеку говорили: ты беден, получаешь пособие по бедности, не работай, потому что, если будешь работать, мы тебя лишим пособия по бедности», — сказал Пашинян.

Премьеру непонятно, зачем трудоспособному человеку выделать пособие. «Наша политика направлена не на то, чтобы давать пособие трудоспособному человеку, а на то, чтобы эту помощь давать более целенаправленно. К примеру, ребенку. То есть получателем пособия должен быть не трудоспособный отец ребенка, который в случае работы лишится этого пособия, а ребенок. В случае с ребенком мы знаем, что он нуждается в социальной поддержке, и потому не станем ставить условия: если твой отец будет работать, мы не дадим тебе пособия, если у твоего отца будет скот, мы урежем твое пособие, если не будет иметь — не урежем», — объяснил Пашинян.

Он подчеркнул, что такая помощь должна быть адресной: пенсионеру, ребенку, чтобы действительно помогать семье, а не обрекать ее на бедность. «И да, политикой нашего правительства будет поощрение труда, мы будем поощрять граждан, чтобы они встали, распрямили спину, поверили в свои силы, что могут добиться результата. Мы должны призвать своих граждан не мириться со своей бедностью и безнадежным положением и предпринимать конкретные шаги по преодолению этого положения, приняв обязательство правительства создать определенный путь и возможности для этих граждан», — заявил врио премьера.

Пашинян подчеркнул, что параллельно этому бюджетом на 2019 год они решают серьезнейшие социальные проблемы. «Мы добьемся результата, что 85 тысяч получателей пособий в РА, пособия и пенсия которых ниже продовольственной черты, будут получать такую пенсию, что мы будем уверены, что у них есть возможность купить хлеб, пищу. Результате изменения накопительных пенсий мы уже повысили зарплату около 6000 граждан, за это время выпустили в оборот 14 млрд драмов. В результате изменения подоходного налога повысится зарплата 210 тысяч человек, результате решений с микробизнесом увеличится доход 70 тысяч граждан», — заключил врио премьера.