Анкара, 13 ноября, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Турции атаковали курдское ополчение на севере Ирака, 13 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов Иракский Курдистан

Авиаудары наносились в горах Кандиль, которые являются цитаделью «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в Ираке.

Согласно заявлению турецких военных, в результате авианалёта были убиты 19 бойцов РПК, которая считается в Турции террористической организацией.

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