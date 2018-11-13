Вашингтон, 13 ноября, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Американский телеканал CNN решил подать иск против президента США Дональда Трампа и других членов его администрации из-за того, что Белый дом отменил постоянную аккредитацию корреспондента телекомпании Джима Акосты. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщают американские СМИ.

The White House Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме

Данный иск стал первым в своем роде. Поводом для отзыва аккредитации Акосты в Белом доме послужила словесная перепалка между ним и Трампом на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в rонгресс и выборов губернаторов большинства штатов.

Акоста спросил Трампа, почему он постоянно говорит о «караванах мигрантов» из Центральной Америки и при этом «демонизирует беженцев».

Трамп ответил вполне исчерпывающе, заявив, что он хочет добиться легального потока мигрантов в США и прикрыть все нелегальные потоки.

Однако Акоста решил поспорить с Трампом и снова стал твердить, что президент якобы «демонизирует мигрантов». Президент не стал это терпеть.

«Честно, вы должны мне позволить управлять страной, а вы — будете управлять CNN», — сказал Трамп и потребовал от журналиста отдать микрофон другому журналисту.

Но Акоста микрофон не отдал и стал задавать новые вопросы, среди которых были уже стандартные вопрошания о якобы «вмешательстве России» в американские выборы.

Трамп коротко ответил, что он не боится никаких расследований, так как все эти разговоры о «вмешательстве русских» — просто домыслы, а что касается поведения Акосты, то оно, по мнению президента США, является неприемлемым.

Затем уже Трамп припомнил Акосте его совершенно «ужасное» обращение с пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс и другими работниками администрации.

Паралkельно с этим одна из работниц аппарата Белого дома попыталась забрать микрофон у Акосты, но тот грубо отмахнулся от неё.

«CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете на них. Вы грубый, ужасный человек, вы не должны работать на CNN», — сказал Трамп.

В итоге у Акосты отозвали аккредитацию в Белом доме.